“欢迎来到北村韩屋历史馆演奏会”……从31日开始将举行三场文化活动. May. 31, 2022 08:04. by 李清雅记者 clearlee@donga.com. 首尔市将于本月31日和下月7日、10日在钟路区北村韩屋历史馆举行3次音乐演出、北村韩屋游等文化活动。 北村韩屋历史馆是对公共韩屋进行改造的地方，为纪念3•1节102周年而开馆。 本月31日和下个月7日下午2~4时将举行音乐公演“北村檐廊纪行”。31日将举行能够感受到传统音乐韵味的奚琴演奏会，7日将举行能够通过木吉他演奏欣赏7080一代音乐的“梁夏英的小音乐会”。10日将通过“城市型韩屋游”与韩屋专家一起参观北村一带。 北村韩屋历史馆正在举行以“北村，民族文化的防波堤”为主题的常设展览，重新回顾基农郑世权先生。基农先生是抵抗日本帝国主义侵略，为了保存韩屋的价值和传统，在北村一带建造大规模韩屋园区，进行建筑改良的民族运动家。 详细内容可以通过首尔韩屋门户网站（hanok.seoul.go.kr）、Kakao频道“首尔韩屋门户网站”、北村韩屋历史馆Instagram确认或打电话（02-747-8630）咨询。

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