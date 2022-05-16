龙山总统室100米以内的首次示威……在正门前面“尽量慢点走”. May. 16, 2022 08:12. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “能看到总统办公室吗？从这里开始，我们会尽量慢慢走。” 14日下午5点半左右，总统办公室所在的首尔龙山区国防部正门前。 正在徒步行进的“反对歧视性少数者的彩虹行动”会员等500多人（主办方推算）在听到主持人“在新总统办公室前首次游行的人就是性少数者”后，停下脚步欢呼起来。 当天是尹锡悦总统就任后的第一个周末，在“办公室100米以内”首次出现了示威游行。此前，警方解释说，在法律上禁止100米以内集会的“总统官邸”包括“办公室”，当天不允许游行。但是首尔行政法院11日引用部分“彩虹行动”提出的停止执行申请，游行按原计划进行。 “彩虹行动”等33个团体当天下午3点左右在龙山站广场举行了“反对厌恶国际性少数者日纪念大会”，下午4点53分开始到梨泰院广场游行2.5公里左右。参加者们举着象征性少数者的彩虹旗等，高喊“制定禁止歧视法”“实施性少数者人权教育”等口号。 主持人赋予游行活动意义说：“自1962年制定《集会示威法》以来，示威队伍从未经过总统办公室前。”一直以来，青瓦台的办公室和官邸相邻，适用了100米规定。当天的游行历时1小时24分钟，遵守了法院“在1小时30分钟内通过”的允许条件。 警方在当天的集会中投入了包括交通警察和机动队在内的数百人。戴着墨镜、身穿西服的警察以2米的间隔守候在总统办公室外围，身穿便服的警察情报负责人们随时互通无线电。示威队伍在办公室前10米处暂时停下，警方相关人士纷纷表示“快过去吧”等。 警方对“参与连带”申请21日在总统办公室附近举行集会也发出了禁止通知。首尔警察厅相关人士表示：“计划在彩虹行动集会本案诉讼判决之前，对其他集会也维持不允许在办公室100米以内的方针。”对此，“参与连带”提出了取消集会禁止处分诉讼和停止执行的申请。

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