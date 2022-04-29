家电-电视双引擎发力……LG电子创下历史最高业绩. April. 29, 2022 07:34. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 得益于生活家电事业的持续增长势头，LG电子第一季度（1 ~ 3月）创下了历史最高销售额和营业利润。 LG电子28日公布，销售额为21.1114万亿韩元，营业利润为1.8805万亿韩元。与去年第一季度相比，销售额和营业利润分别增加了18.5%和6.4%。以低成果职员为对象实施自愿退休等人力结构更新费用虽然被反映在各事业本部，但反映了一次性专利收益，对营业利润的增加产生了影响。 生活家电（H&A）、汽车零部件（VS）、商务解决方案（BS）事业本部实现了季度最高销售额。特别是，Objet Collection和蒸汽家电等高端产品销售增加趋势持续的H&A事业本部的销售额比去年增加了18.8%，达到7.9702万亿韩元。VS事业本部在全球车载半导体供需困难，生产出现差池的情况下，信息娱乐、动力总成、照明等的销售都有所增加。信息技术（IT）产品的新增、更换需求增加，企业间交易（B2B）市场呈现恢复趋势，BS事业本部的销售额也达到了2.0167万亿韩元，季度销售额首次超过了2万亿韩元大关。 生产、销售电视的HE事业本部也因有机发光二极管（OLED）电视等高端产品的人气，销售额达到了4.0649万亿韩元。自2020年第4季度（10~12月）以后，连续6个季度创下了4万亿韩元左右的销售额。

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