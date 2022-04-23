体育明星也加入切尔西收购战. April. 23, 2022 07:20. by 李元洪 bluesky@donga.com. 据英国广播公司（BBC）等媒体22日报道说，“网球女皇”塞瑞娜•威廉姆斯（41岁•美国）和“一级方程式赛车（FI）皇帝”路易斯•汉密尔顿（37岁•英国）也加入到了英超（EPL）切尔西俱乐部的收购战。 他们将加入前英国航空会长兼前EPL利物浦主席马丁•布罗顿主导的财团。国际田联（IAAF）主席萨巴斯蒂安•科也将参与该财团。小威廉姆斯曾斩获23个大满贯赛冠军，是该领域夺冠次数最多的选手，而汉密尔顿也曾7次获得世界顶级赛车大赛F1的冠军，是历届夺得年终总冠军最多的选手。据悉，他们将分别投资1000万英镑（约161亿韩元）。 小威廉姆斯在2020年与女演员娜塔莉•波特曼（41岁•美国）及当时自己二岁的女儿一起投资美国女子职业足球联赛（NWSL）洛杉矶天使城等，对足球队表现出了浓厚的兴趣。被作为英超阿森纳俱乐部忠实球迷的汉密尔顿通过此次投资，正在寻找直接参与足球队运营的途径。 其他项目的体育明星参与收购足球队并不是第一次。美国职业篮球（NBA）洛杉矶湖人队的招牌球星勒布朗•詹姆斯（38岁•美国）在2011年收购了EPL利物浦2%的股份。NBA布鲁克林网队的主教练史蒂夫•纳什（48岁•美国）2016年通过投资公司拥有了西班牙乙级联赛马洛卡队的股份。 NBA布鲁克林篮网队的当家球星凯文•杜兰特（34岁•美国）和费城76人队的詹姆斯•哈登（33岁•美国）分别持有美国职业足球（MLS）菲拉德尔斐亚联队和温哥华白帽队的股份。 明星们投资欧洲及北美足球队是因为这里是快速发展的舞台。欧洲足球在世界范围内很受欢迎，北美足球刚刚进入成长阶段。据BBC透露，勒布朗•詹姆斯在利物浦的投资额在2011年当时为650万美元（约80亿韩元），但现在增加了6倍以上，估计为3700万英镑（约595亿韩元）。有分析称，考虑体育事业的明星们投资其他项目是为了超越自己的领域，扩大自己的品牌形象。收购具有国际品牌形象的著名足球队有助于这种战略。

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