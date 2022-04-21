“今年秋天新冠肺炎或将再次流行…第4次接种与否非常重要”. April. 21, 2022 08:05. by 李智云记者 easy@donga.com. 有预测称，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）最快将于11月在韩国国内再次扩散。20日，由疾病管理厅等主办的“科学防疫大数据应用研讨会”在首尔中区威斯汀朝鲜酒店举行，建国大学数学系郑恩玉教授团队预测，新冠病毒有可能在11月至明年年初之间再次流行。 郑教授组预测，根据新冠肺炎疫苗第4次接种与否，再次流行时遭受的损失将发生巨大变化。假设第4次接种完全无法进行的情况，预计流行期间累计死亡人数将达到2700名。相反，假设1200万名国民接受第4次接种，预计在此期间将累计出现约700名死亡者。 专家们一致认为，虽然时间上存在差异，但新冠病毒将再次流行。嘉泉大学医学院预防医学科教授郑在勋（音）当天也预测说，今年下半年（7~12月）新冠病毒有可能再次流行。他分析说：“现在随时都有可能出现新的变异株，传染病有可能再次扩散。” 另外，政府正在研究将新冠病毒确诊方式重新统一为基因扩增（PCR）检查的方案。目前，专家用快速抗原检查结果阳性也正式认定为“新冠病毒确诊”。在“奥密克戎变异株”最流行时期，仅靠PCR检查无法满足检查需求，所以暂时采取了上述措施。但是防疫当局认为，如果流行减少趋势持续下去，就没有必要维持相对缺乏准确性的快速抗原检查。 据统计，以20日0时为准，国内新冠病毒新增确诊患者为11.1319万名。住院中的危重症患者为808名，与最高峰（上月31日的1315名）时相比减少了61%。

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