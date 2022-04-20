“请建设传授教育馆”，非物质文化遗产伽倻琴名家李英姬捐赠价值50亿韩元的土地和房子. April. 20, 2022 07:53. by 李素妍记者 always99@donga.com. “年过八旬的我这段时间已经充分享受了，现在想为继承传统遗产的艺术家留下空间。” 19日，国家非物质文化遗产伽倻琴散调及弹唱拥有者李英姬（84岁•照片）向文化遗产厅捐赠了位于京畿城南市金土洞的自家宅子和周边土地5474平方米，并做出了上述表示。她在今年2月决定捐赠时，向文化遗产厅提出了一个条件。也就是说，希望为继承传统艺能遗产的拥有者和进修者建设传授教育馆。她说：“由于培养后学（后辈）的空间不足，我想给在狭窄的家中从事传授活动的艺术人士们提供些许帮助。” 文化遗产厅根据捐赠者的意愿，决定在2027年之前在相关土地上建设总面积达8246平方米的首都圈国家非物质文化遗产艺能传授教育馆。地下2层、地上4层规模的建筑中，除了为艺人们提供教育空间外，还将设置演出场和传统艺能体验空间。 1938年出生于全北群山的李某于1958年从伽倻琴名人金润德（1918~1978年）那里学习了伽倻琴散调。1962年大学毕业后她先后担任国乐艺术学校教师、首尔大学及中央大学国乐系讲师，培养了60年的后学。1991年，继老师之后，被指定为国家非物质文化遗产伽倻琴散调及弹唱持有者的她，在年过八旬的今天，每周末都会坚持向10多名弟子教授伽倻琴散调。 比起自己，她更关心弟子们。李某从2018年开始每年为学习金润德类伽倻琴散调的后学者们提供2000万~3000万韩元的奖学金。2018年她向自己住宅附近的4所小学捐赠了价值4000万韩元的160台伽倻琴。她下决心说：“在死之前，将毫不吝啬地为后辈们提供援助。” “大众对国乐的关心一直在减少。但是，有弟子想来我这里学习国乐，真是太感谢了，太开心了。我会尽力去帮助他们的。”

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