派独矿工和护士的儿子将成为美国联邦法院法官. April. 15, 2022 07:58. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 在曾是派独矿工的父亲和护士母亲家庭中长大的芝加哥联邦法院法官约翰•李（54岁•李志勋）被提名为联邦上诉法院法官。如果李法官在参议院获得批准，将成为继加利福尼亚第9上诉法院的法官赫伯特•崔（崔永祚）和法官露西•高（高慧兰）之后，韩裔法律家中第三个成为美国联邦终身法官的事例。 美国白宫13日（当地时间）表示，拜登总统提名了5名新任联邦法官。白宫对其中之一李法官介绍说：“他是第一个在第7联邦上诉法院工作的亚裔美国人。”李法官自2012年就任伊利诺伊北部支院的联邦法官后，时隔10年成为了相当于韩国高等法院的联邦上诉法院法官。 1968年，李法官作为派独矿工的父亲李善九（82岁）和母亲李华子（78岁）的三子中的长子，出生于德国亚琛。当时由于家庭困难，李法官在出生3个月的时候被送到大田，在外婆的手中长大。从德国移居美国的父母在1972年将4岁的他接到了美国。父亲凌晨到工厂上班，母亲在医院当护士，因此白天他只能独自在家学习，环境恶劣。 李法官曾就读于哈佛大学，1992年毕业于哈佛大学法学院，2012年奥巴马政府时期他被提拔为联邦法院法官。当年7月，李法官的就职仪式上，伊利诺伊州联邦参议院议员迪克•德宾表示：“李法官从4岁时来到美国到成为联邦法官，他的故事充分说明了美国是一个多么伟大的国家。” 李法官当时在接受某媒体采访时表示：“在韩国的幼年时期形成了我的认同感，那段宝贵时间造就了现在的我”，“我一直怀着感激之情和思念之情。”他说：“看到父母在阅读法律问题或法律文件时遇到困难，我开始思考法律的作用”，“努力不失去公正和谦虚。我想成为一名能够平等对待所有人、不放过他们声音、倾听他们的法官。”

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