郑镐永投稿称“分娩就是爱国者，癌症特效药就是结婚”引发争议. April. 12, 2022 08:26. by 李智润记者、世宗=具特教记者 asap@donga.com,kootg@donga.com. 保健福利部长官候选人郑镐永和产业通商资源部长官候选人李昌阳对低出生率发表见解的过去媒体投稿专栏引起了争议。 郑候选人在担任庆北大学医院外科教授的2012年在地区日刊上以《爱国之路》为题投稿的专栏中写道：“我觉得没有像现在这样容易爱国的时候了”，“光是结婚就能马上成为预备爱国者，如果再分娩生育的话，就能加入爱国者的行列。”接着他主张说：“根据计算，韩国人将在2900年灭绝。 如果有‘恐怕不至于’的疑问，就环顾四周吧”，“每10名20多岁女性中只有1名结婚。” 郑候选人作为鼓励结婚的理由，提出了美国大学的研究结果，称有配偶的肺癌患者比单身患者长寿，并解释说：“治疗癌症的特效药是结婚。”他一边发表评论，一边说：“现在是全体国民都应该做媒人的时候了。这就是爱国。”专栏引发争议后，郑候选人11日通过保健福利部表示，“这是10多年前作为外科教授，对低生育现象感到惋惜而改进的意见。”李长官候选人在担任KAIST经营大学教授的2010年在《中央日报》上撰写的专栏中表示：“从经济学的角度来看，对于既有经济实力又回避生育的行为，引入（回避生育）负担金可以成为有意义的政策备选方案。”李候选人10日解释说：“这是介绍了从经济学理论来看，对低出生率可能会有新视角的内容。”

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