地方选举在即，法务、行政部门不能任命“现役政界人士”. April. 05, 2022 07:46. . 当选总统尹锡悦的法务部、行政安全部部长候选人的人事安排，正在成为此次组阁人选的核心要点之一。法务、行政安全部部长是分别指挥检方和警察等司法机关的要职。而且尹锡悦还承诺要把警察厅长从副部长级提升到部长级。另外，根据废除青瓦台民政首席室的方针，其功能大部分将移交给法务部长。随着两个部长职位的地位得到加强，候选人之间的竞争日趋激烈，前、现任议员们的议论满天飞。 法务、行政安全部部长还是选举的主管部长。这是比其他任何部门部长都强调公正和政治中立意志的场合。尽管如此，在文在寅政权中，亲文核心执政党重要议员在总统选举运动期间也一直担任法务、行政安全部部长，引发了不公正的争议。特别是法务部长朴范界似乎提出朝野总统候选人相关调查的指导方针的发言，受到了在野党的批评。在政权更迭后首次举行地方选举之前，为了消除不公正、偏向的争议，政界人士出身的人不能担任法务、行政安全部部长一职。 更何况，国民力量党在总统选举时再次敦促文在寅政权，为了公正的选举管理，要组成选举中立内阁。中立内阁的核心是更换亲文核心法务、行政安全部部长。不能因为从在野党转变为执政党，就在一瞬间改变立场。检察总长出身的尹锡悦应该比任何人都清楚政界人士出身的法务部长人事所导致的问题。 在地方选举只剩下不到两个月即将到来之际，朝野正在急剧对峙。如果尹锡悦政府上台后，朝野因围绕地方选举的公正性是非发生激烈冲突，政局将不可避免地陷入瘫痪。新政府积极推进的各项政策也必然会出现差池。虽然内部也有人说，政治家出身的部长只要保持政治中立就没有问题，但不能这样看。在法务、行政安全部部长的人事安排中，没有必要制造政治争论的导火索。

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