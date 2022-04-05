俄军是撤军还是计谋？. April. 05, 2022 07:56. . 俄罗斯军队正在退出乌克兰首都基辅。大批兵力越过国境进入白俄罗斯。这是为了结束战争的举动吗？还是想重新整顿休整战斗力受损到难以继续战斗的军队？重整后会重新攻击基辅吗？还是说，俄军在基辅方向满足于将乌克兰军队捆绑在一起，把兵力集中到连接顿巴斯和克里米亚半岛的东部战线的计谋？很有可能属于后者。如果再加一个计谋，是一方面可以把兵力集中到东部的战略要冲上，另一方面从西部战线撤出，分散乌克兰军队，引导乌克兰军队到特定地区，寻求决战。 不管是什么情况，第一个回合都以乌军的善战和俄军的惨败而告终。俄军的计谋也很难取得成功。乌军和西方国家已经意识到计谋的可能性，并准备在休息期加强兵力和武器。与俄罗斯的体力恢复相比，乌军的强化更快。也许在平静期以后，东部战线可能会发生比现在更激烈的激战。 很多人都在问俄军为什么那么差劲。虽然有各种因素，但引人注目的原因之一是组织能力不足。首先战略上比较散漫，战斗力过于分散。甚至有言论称，是不是没有与总指挥部统一的战略。空军和陆军、装甲和步兵、各兵种的合作也没有顺利进行。难道是因为过于轻视乌克兰军队吗？是实战经验不足吗？是因为普京的独断专行吗？ 独裁国家军队的典型特征是缺乏合作。乍一看好像正好相反。强大的权力会不会使军队有条不紊呢？在阅兵时确实如此。但是，越是不正当的权力，越要警惕军队的团结。分设指挥部，让将军们互相牵制，令部队远离。战争的胜负虽然有很多因素，但体制的健康性非常重要。政治不能对军队漠不关心。但是，如果政治理论过度介入，军队一定会变得脆弱。

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