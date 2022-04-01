为了不再出现“透明人夏恩”悲剧…文总统：“所有孩子都要申报出生”. April. 01, 2022 07:47. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 政府决定集中挖掘出生申报遗漏者，支援紧急保护及事后管理等，积极保护未申报出生的儿童。文在寅总统也强调：“所有出生在这片土地上的孩子都应该申报出生，接受国家的保护和养育。” 韩国政府31日召开了由国务总理金富谦主持的国政悬案检查调整会议，讨论了“未申报出生儿童保护对策”。从去年6月预告立法到上月4日向国会提交的出生通报制法案在国会通过及实施还需要一段时间，因此政府首先出台了相关对策。 首先，政府决定集中挖掘出生申报遗漏者（4日至11日），通过儿童保护机构调查和居民登记事实调查，积极发掘未申报的儿童。另外，为了提供行政法律福利服务，各地方自治团体将设立“出生未申报者支援专门特别工作组（TF）”。 此外还决定支援目前向国会提交的出生通报制法案的通过。法案一旦通过，医疗机关长就要向地方自治团体长通报新生儿出生时母亲的名字、身份证号码、新生儿的性别和出生日期等信息。 随着东亚日报在2019年1月报道了“透明人夏恩（化名）”事件，认为需要出生通报制的舆论越来越高。夏恩在2010年12月出生2个月后死亡，但由于父母没有申报出生，所以7年来一直没有向行政当局公布死亡消息。 文总统当天在参谋会议上听取了行政安全部关于未申报儿童保护措施的报告后指示说：“为了不让任何儿童成为例外，在修改法律之前，也要根据现行法令制定彻底的对策。”

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