“包含散落在世界各地的363口韩国梵钟的故事，还加入了梵钟声音”. March. 31, 2022 07:51. by 李素妍记者 always99@donga.com. 东国大学研究生院美术史系教授崔应天（63岁•国外所在文化遗产财团理事长）从1989年开始对散落在全世界的韩国梵钟进行研究，最近出版了《韩国的梵钟》（美进出版社）。29日在首尔麻浦区国外所在文化遗产财团见到的他说：“这本书记录了散落在日本、中国等全世界的363口韩国梵钟的档案。”他还在书中加入了录制41口梵钟的钟声的QR码。为了完整地传达象征“一乘圆音（佛祖的教诲）”的韩国梵钟的美学，在纸质书籍中还装进去了钟声。 他辗转于日本全境，亲自找到48口韩国梵钟，并表示无法忘记1995年在福井县常宫神社面对统一新罗833年建成的“莲池寺（铜）钟”的瞬间。莲池寺钟此前一直保管在庆南晋州莲池寺，壬辰倭乱时被倭寇掠夺。到目前为止，一直由常宫神社收藏着。1953年，日本将莲池寺钟指定为国宝。崔教授回忆说：“因为想仔细观察钟的各个角落，所以带了500个胶卷”，“但是打开保管库门的瞬间，激动变成了叹息。” “钟表面锈迹斑斑，到处都是窟窿。哪个国家这样对待国宝？我不能坐视不管。” 崔教授曾数次前往日本，了解莲池寺钟的实际情况。2018年8月他召开学术大会，敦促保存处理。最终，日本文化遗产研究所从去年5月开始保存莲池寺钟。 书中还包含了将363口韩国梵钟按收藏国家和制作年代分类的31页左右的目录。崔教授表示：“我和后辈们将在目录中添加新的史料”，“这本书不是梵钟研究的结束，而是开始。”

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