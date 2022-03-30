从今天起，确诊患者可在社区医院就诊. March. 30, 2022 07:55. by 李志胤记者 asap@donga.com. 从30日起，新冠确诊患者在新冠疾病以外出现骨折、外伤等健康问题时，也可以到社区医院或韩医院就诊。即使因确诊而处于隔离状态，也暂时允许外出进行诊疗。 中央防疫对策本部29日发表了《居家治疗门诊中心扩充推进方案》，内容包括从30日起，所有希望接诊新冠患者的医院都可以对确诊患者进行诊疗。此前有人指出，现有的门诊中心是以呼吸器官相关医院为中心运营的，因此有新冠以外疾病的确诊患者很难接受治疗。 正在居家治疗的新冠确诊患者如果想接受面对面诊疗，可以去被指定为门诊中心的医院。必须事先联系医院预约访问时间，不能访问医院以外的场所。处方药也原则上由代理人领取。 即使访问门诊中心，新冠口服药物也只有因新冠相关疾病接受诊疗时才能得到处方。例如，在皮肤科接受烧伤治疗相关的诊疗，就不能开新冠口服药的处方。 希望参与门诊中心接诊的医院要规定新冠患者诊疗的时间段或另设空间。所有医院都可以申请，也包括韩医院。医院级医疗机构从30日开始，诊所级医疗机构从下月4日开始向健康保险审查评价院申请即可。从申请之日起即可对新冠患者进行诊疗。被指定为门诊中心的医院名单可以在健康保险审查评价院网站（www.hira.or.kr）上确认。 此外，随着奥密克戎变异毒株的流行，今年以来因新冠病毒而死亡的人数可能在30日超过1万人。29日新增237名死亡者，今年累计死亡人数达到9860名。据统计，当天新增确诊患者人数为34.7554万人。下一阶段保持社交距离的措施将于1日公布。中央事故处理本部社会战略班长孙永来29日表示：“如果暂时解除所有保持距离的措施，流行扩大的可能性不小，因此正在逐步放宽保持距离的措施。”

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