Kim队弥补北京冬奥会的遗憾，将与瑞士队争夺世锦赛金牌. March. 28, 2022 08:00. by 金培中 wanted@donga.com. 此前的种种已成为“历史”。现在只剩下用奖牌颜色决出最终成绩表的事情了。 由金善英（第一投手）、金初熙（第二投手）、金京爱（第三投手）、金恩静（队长）、金英美（替补•以上江陵市厅）组成的韩国女子冰壶国家代表队（“Kim队”）在韩国冰壶历史上首次进入世界锦标赛决赛，至少确保了一枚银牌。但现在要瞄准最高的位置—金牌。 27日，在加拿大乔治王子城举行的2022年世界冰壶联合会世界女子锦标赛半决赛中，Kim队以9比6战胜了加拿大（埃纳森队）。韩国队将于28日与瑞士队（蒂林佐尼队）争夺最后的冠军。 上月在2022年北京冬奥会上未能进入四强，吞下遗憾的Kim队在世界锦标赛上表现出了精神焕然一新的面貌。在12场比赛中，前5场比赛全部获胜，在以循环方式进行的预赛上一直处于领先地位。12轮过后球队以9胜3负的成绩与瑞典队（哈塞尔堡队）和加拿大队并列第二。三支队伍的相互交战成绩均为1胜1负，最终排名通过“Draw Shot Challenge（DSC）”决出，Kim队以第二名的成绩直接进入了半决赛。 DSC是每场比赛各队2名选手在比赛前投一次石壶，测定与营垒正中央“T”线距离的“LSD（最后一壶头准Last Stone Draw）”的平均值，数字越小越有利。Kim队的平均值为37.42厘米，加拿大37.69厘米，瑞典42.09厘米。排名第3位的加拿大队则与排名第6位的丹麦队争夺半决赛入场券，结果加拿大队以9比8获胜，与Kim队交手。两天前曾以8比7战胜过加拿大的Kim队凭借技高一筹的实力轻松取胜。 综合男女队成绩，韩国冰壶在世锦赛上的最好成绩是2019年大赛上被称为“小Kim队”的春川市厅女队创下的第三名。在2018年大赛上取得第5名的Kim队再次预约了历史最好成绩，剩下的只是奖牌颜色。 韩国的决赛对手瑞士队在预赛中取得了12场比赛全胜的傲人战绩。半决赛之后，瑞士队在世锦赛上已经取得了13连胜。Kim队也在25日的预赛中以5比8败给了瑞士队。但是，在毫厘之差就能决定比赛胜负的冰壶比赛中，胜利队也很难保证能连续两次赢下同一个对手。因此，对于韩国来说，只要一雪前耻就能成为最后的冠军。

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