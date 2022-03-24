美国杰克逊牧师：“韩国人和黑人要团结起来对抗仇恨犯罪”. March. 24, 2022 07:58. by 兪載東 jarrett@donga.com. “我们不能成为看不见的（invisible）的存在。” 最近因仇恨亚裔犯罪而饱受痛苦的美国韩人社会迎来了坚实的友军。被评价为“活着的黑人民权运动教父”的杰西•杰克逊牧师（81岁）22日（当地时间）访问了位于纽约曼哈顿的韩人会馆。在纽约韩人会会长查尔斯•尹等地区韩人社会领导人共同出席的会议上，杰克逊牧师强调：“移民者应该积极应对种族歧视和仇恨犯罪。” 杰克逊牧师针对最近接连遭遇仇恨犯罪却在美国社会没有发出太大声音的韩人社会说：“我们不能（在这个社会）成为看不见的存在。我们应该提高嗓门，成为‘看得见的存在’”，“只有这样我们才能获得应有的权益。” 杰克逊牧师是马丁•路德•金牧师的接班人，是黑人社会的重量级领导人。他年轻时与金牧师一起参加了民权运动，1968年金牧师在孟菲斯市内汽车旅馆被暗杀时他也在现场。 当天，杰克逊牧师强调说：“美国社会的少数人可以通过种族间的联合壮大力量。”历史上长期遭受歧视的黑人社区如果与亚裔齐心协力，在社会上不是少数，可以成为多数，并培养政治力量。他当天从这个意义上和与会者一起多次高喊“我们是多数（majority）”的口号。 杰克逊牧师还提议今年春天在纽约麦迪逊广场花园由亚裔和黑人社会联合举行大规模集会，并提议韩人社会参与自己成立的市民团体“彩虹联合”。杰克逊牧师表示“在美国，对亚裔的仇恨犯罪历史由来已久”，但同时强调我们应该与之斗争。 尹会长就当天的活动表示：“著名的人权运动家亲自来这里发言，这对韩国社会也起到了很大的作用。”

한국어