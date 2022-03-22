孙兴慜本赛季首次攻入多粒进球，平息指责之声…职业生涯总进球数来到200个. March. 22, 2022 08:00. by 金正勋记者 hun@donga.com. “Super Sonny”孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）在本赛季首次在一场比赛中攻入多粒进球，平息了内外对自己的指责之声。甚至他反而得到了对方主教练的称赞，展现了存在感。 孙兴慜21日在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2021~2022赛季英格兰足球超级联赛（EPL）主场与西汉姆联队的比赛中攻入2球，主导了球队3比1的胜利。 上半场第9分钟，孙兴慜展开强压，诱导对方攻入乌龙球，15分钟后，孙兴慜接到“自己的挚友”哈里•凯恩（29岁•英国）的渗透传球，冲向禁区左侧后左脚大力射门洞穿对方球门。孙兴慜把食指放在自己的嘴上，展开了所谓的“嘘 庆祝动作”。在球队2比1领先的下半场第43分钟，孙兴慜也作为终结者登场。热刺队守门员雨果•洛里斯的长传球准确地送到凯恩的头上，接到凯恩头球摆渡的孙兴慜拿球后迅速向前突破，并用一记右脚射门将皮球送入对方球门。 孙兴慜在最近的两场客场比赛中保持沉默，受到了“状态不佳”的批评，本场比赛梅开二度之后他终于露出了灿烂的笑容，与包括挚友凯恩在内的队友们庆祝了进球。已经拥有英超最多进球合作记录的孙兴慜和凯恩二人组，至此共合作了第38个、39个进球，再度刷新了纪录。孙兴慜表示：“我们从比赛初期开始就踢得很好，特别是上半场踢得很好”，“在国家队A级比赛之前取得胜利的话，心情总是很好，在休息期之前能拿到宝贵的3分，非常幸福。” 赛后双方主教练都盛赞孙兴慜。托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂表示：“孙兴慜亲自证明了自己是托特纳姆热刺队内十分重要的球员”，“优秀球员总能很好地管理这种情况，自己找回自信，保持竞技状态。”就连“敌将”西汉姆联队主教练大卫•莫耶斯也表示：“孙兴慜和凯恩是世界级的。我们无法阻止孙兴慜和凯恩。两人的等级太高了”，承认了失败。 孙兴慜攻入本赛季联赛第12、13粒进球，继利物浦的当家射手穆罕默德•萨拉赫（20粒进球）之后，在英超射手榜上并列排名第二位。另外，当天的2粒进球分别是他职业生涯第199粒和第200粒进球（俱乐部170粒进球，A代表队30粒进球）。孙兴慜2010年在德国汉堡首次在欧洲赛场亮相，攻入20球，在勒沃库森队又攻入29球。从2015~2016赛季开始穿上托特纳姆热刺队的队服后，他在代表球队出场的316场比赛中攻入121球，此外他在韩国国家足球队中攻入30球，是现役国脚中进球最多的。 托特纳姆热刺队凭借当天的胜利，以16胜3平10负（积51分）的成绩跃居联赛第5位，提高了进军欧洲足球联盟冠军联赛（UCL）的可能性。托特纳姆热刺队虽然比排在第4位的阿森纳队（54分）多进行了1场比赛，但仅以3分的差距落后。欧冠联赛的进军权将授予EPL前4名。当地媒体《足球伦敦》赛后给孙兴慜打了队内最高分9分，英国广播公司也给他打了很高的8.57分。

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