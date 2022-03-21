因新冠疫情而使用照顾家人休假的劳动者，最多可获得50万韩元补助. March. 21, 2022 07:52. by 朴星民 min@donga.com. 对于因新冠疫情而使用照顾家人休假的劳动者，政府将最多补助50万韩元。 雇佣劳动部20日表示，将从21日开始接受“新冠照顾家人费用紧急支援事业”的申请。支援对象是为了照顾感染新冠病毒的家属而使用今年照顾家人休假的劳动者。即使家人中没有新冠确诊患者，但如果因小学2年级或满8周岁以下子女的远程上课、学校停课及幼儿园停课而使用照顾家人休假，也可以申请补助。满18周岁以下的残疾人子女也可以申请。 补助款为每名劳动者每天5万韩元，最多10天。每周20小时以下的劳动者每天补助2.5万韩元，短时间劳动者按工作时间的比例计算补助款。例如，每天工作5小时时，每小时可获得6250韩元，每天可获得31250韩元。今年已经使用照顾家人休假的情况也可以申请。 照顾家人假是无薪假，每年最多可使用10天。也可以一天天分开使用。工作时间未满6个月的劳动者也包括在内。如果已经使用了无薪休假，可以与企业主协商，转换为照顾家人休假后申请补助。对于没有正当理由拒绝休假的企业主，将被处以500万韩元以下的罚款。 补助照顾家人费用的事业始于2020年，到去年为止共向16.6万多人支援了620亿韩元。当初计划截止到去年暂时运营，但由于奥密克戎大流行，确诊患者剧增，今年也编制了95亿韩元的预算。照顾家人费用的申请可以在雇佣劳动部网站（www.moel.go.kr）或管辖雇佣中心进行。

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