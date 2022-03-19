执政党：“搬迁总统办公室，难道就要把市民财产权当作‘先发打击’的牺牲品吗？”. March. 19, 2022 07:22. by 許桐準 hungry@donga.com. “当选总统尹锡悦宣称的‘先发制人打击’的第一个对象是国防部吗？” 共同民主党连日来对尹锡悦关于将总统办公室从青瓦台搬到首尔市龙山区国防部新办公楼的构想提出了尖锐的批评。共同民主党主张，仅迁移费用就需要1.1万亿韩元，“应该立即撤回从青瓦台仓促迁往国防部的计划”。 国会国防委员会所属的共同民主党议员们18日在国防部大楼前召开记者会，指出“国防部大楼与联合参谋本部大楼并排而立，严格控制民间人士的出入，”“在联合参谋本部保留主要功能的情况下，如果总统办公室搬迁到紧旁边的国防部大楼，事实上将诞生无法接近市民的真正的九重深处。”意思是说，这与为扩大与国民的沟通而迁移办公室的名分背道而驰。 他们还指出：“尹锡悦当选总统甚至提到了朝鲜导弹挑衅的先发制人打击，一直强调以力量为基础的安保，但是自己的办公室，却说要搬到连国家安全保障会议都不能召开的国防部大楼，”“这等于承认了他的安保公约反而只是一句空话而已。” 共同民主党主张，尹锡悦方面声称的5000亿韩元办公室迁移费，是只够用来改造所需的水平。曾担任韩美联合司令部副司令（陆军大将）的共同民主党议员金炳柱推算，包括青瓦台警卫部队迁移和国防部下属的10个部队的连锁迁移在内，共需要1.1万亿韩元。共同民主党非常对策委员长尹昊重也在当天的紧急对策委员会会议上批评道：“以龙山为中心的汉江边的重建、再开发计划将被取消，龙山国际业务地区的建设也将告吹，”“为了准备总统办公室，首尔市民的财产权和民生将成为牺牲品。”

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