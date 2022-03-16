朝鲜洲际导弹挑衅在即，文在寅和尹锡悦会晤中应出现“坚决应对”的声音. March. 16, 2022 07:56. . 朝鲜似乎即将发射新型洲际弹道导弹。“美国之音”电台昨天以卫星照片分析为基础报道说，在平壤顺安机场捕捉到了两个长220米、100米的水泥结构。据分析，这是用于发射远程导弹的水泥支架。有人担心，最近实施“火星-17”型新型洲际导弹性能试验的朝鲜，最终开始着手准备发射最大射程。 长24米、可进行多弹头攻击的“火星-17”型导弹被称为“怪物洲际导弹”。据韩美情报当局透露，朝鲜有可能先发射“怪物洲际导弹”，一两个月后进行第七次核试验。这是时间差的大型挑衅剧本。也有分析认为，朝鲜可能会在举行韩国当选总统尹锡悦就任仪式的5月10日前后进行核试验。 在这种情况下，文在寅总统和尹锡悦将于今天举行会晤。虽然有很多议题，但现在最紧迫的是就“安保协治”达成共识。因为，就朝鲜挑衅事件的政局判断和应对问题，新旧权力之间如果只突出分歧，对谁都没有帮助。政权交替期的“安保缝隙”有可能是朝鲜暗中觊觎的，也有可能成为导致朝鲜误判的依据。 文在寅前天在首席秘书、助理会议上表示：“南北韩政府都应该继续保持对话的意志和努力。”虽然没有直接提及新政府，但实际上是在要求维持通过对话解决朝核问题的基调。相反，尹锡悦在大选之前却认定，“朝鲜的挑衅是确认‘韩半岛和平进程’失败的丧钟”。大选结束后，虽然克制直接对朝鲜传达信息，但文在寅和尹锡悦之间存在如此悬殊的分歧。 现在不是彼此看法相互冲突的时候。因为是政权交替期，所以应该抛开分歧，对朝鲜挑衅进行坚决应对。从这一点看，文在寅政府有必要与交接委员会方面切实共享有关朝鲜动向的准确信息，并如实吐露现政府实际经历的失败事例和困难。尹锡悦也不能一味地排斥现政府的对朝政策，而应该表现出正确评价的态度。巩固安保态势是新旧权力的最基本义务。

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