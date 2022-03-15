“想到家人-国民”…进球后哭泣的乌克兰球员. March. 15, 2022 07:58. by 金東昱 creating@donga.com. “想到家人和国民……” 虽然他打进了痛快的进球，但比起喜悦，追慕更重要。效力于英格兰足球超级联赛（EPL）西汉姆联队的乌克兰国家队出身的安德烈•亚尔莫连科（33岁•照片）14日在英国伦敦奥林匹克体育场举行的与阿斯顿维拉队的比赛中首发出场，在下半场第25分钟攻入一球，帮助球队以2比1获胜。这是他本赛季的第一个进球。 亚尔莫连科在进球后面无表情地跑向观众席。接着双手指向空中跪下。这是为悼念在俄罗斯入侵乌克兰时牺牲的本国国民而展开的进球庆祝活动。他用双手捂住脸，队友们拍着他的肩膀安慰他。庆祝仪式结束后，他的眼里充满了泪水。观看比赛的观众们起立鼓掌。他在赛后说：“最近，我正在度过很难集中精力踢足球的时间。因为乌克兰的情况”，“俄罗斯军队每天都在杀害乌克兰人。感谢担心我和乌克兰的球队、球迷和英国人。” 目前，他的家人在俱乐部的帮助下逃离乌克兰，目前停留在波兰。球队十分照顾他，给他放假。当天的比赛是他结束休假后复出后的第一场比赛。他说：“过去几周只进行了3~4次训练。训练是不可能的。我只是想着我的家人和国民，在球场上倾尽了所有。” 西汉姆联队主教练大卫•莫耶斯表示：“亚尔莫连科的家人现在很安全。希望亚尔莫连科的进球能在一定程度上缓解乌克兰人因战争带来的痛苦。”

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