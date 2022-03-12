不能去学校上课，只好去上补习班……去年课外教育费用达23万亿韩元，创历史最高纪录. March. 12, 2022 07:25. by 赵维萝记者 jyr0101@donga.com. 去年小学、初中、高中生的课外辅导费总额和人均月平均课外辅导费创下了2007年开始相关调查以来的最高值。据分析，由于新冠疫情而不能上学的日子越来越多，对学习缺损的忧虑也越来越大，学生和家长更加涌向课外教育。 教育部和统计厅11日发表了以全国74000多名中小学生为对象进行的《2021年中小学私教育费调查结果》。据调查，去年私教育费总规模为23.4万亿韩元。相比新冠大流行第一年2020年的19.4万亿韩元，出现了大幅增长，也超过了历史最高值、2009年的21.6万亿韩元。 去年，每名学生月平均课外教育费用也达到36.7万韩元，创下了历史最高纪录。比之前的最高值、2019年的32.1万韩元增加了14.2%。在学龄人口减少的趋势下，随着总私教育费的增加，国语、英语、数学、社会、科学等普通科目的人均私教育费去年为28.1万韩元，高于2019年（23.5万韩元）。 去年的课外教育参与率为75.5%，比新冠疫情前的2019年的74.8%高出0.7个百分点。2020年，这一数字为67.1%。教育部表示，随着去年开始青少年接种疫苗，面对面活动扩大，私教育参与和支出再次增加。明知大学客座教授金景会（音）诊断说：“很多家长以教育和照顾为目的，将他们送到补习班，而不是关门的学校。” 根据收入水平的课外教育费用支出两极化现象也非常突出。去年人均每月课外教育费用，从月收入800万韩元以上家庭的59.3万韩元，到不足200万韩元家庭增加到11.6万韩元，相差47.7万韩元。2019年这一差距为43.5万韩元。

한국어