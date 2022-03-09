波波维奇取得个人执教生涯第1335场胜利，追平NBA主教练历史最多获胜场次. March. 09, 2022 07:38. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “希望有人能尽快打破我的记录。” 取得美国职业篮球（NBA）主教练历史最多获胜场次（1335胜）的前金州勇士队主教练唐•尼尔森（82岁•美国）在2年前曾说过这样的话。不是没有主语的茫然的期望。尼尔森准确地指出了圣安东尼奥队主教练格雷格•波波维奇（73岁•美国•照片），并表示：“我认为他可以打破我的纪录。” 前主教练尼尔森的愿望和预言只剩一场胜利了。8日，由波波维奇主教练率领的圣安东尼奥马刺队在美国得克萨斯州AT&T中心举行的主场比赛中，以117比110战胜了洛杉矶湖人队。迪琼特•穆雷得到26分、10个篮板球、8次助攻，为球队带来了胜利。凭借着当天的胜利，波波维奇追平了由前主教练尼尔森创下的1335胜（693负）的NBA记录。 波波维奇教练从1996~1997赛季开始担任圣安东尼奥马刺队主教练。从成为主教练的第二年1997~1998赛季开始到2018~2019赛季为止，波波维奇率队连续22个赛季进入季后赛（PO），期间球队曾5次捧得总冠军奖杯。三次入选“年度最佳教练”的他上个月还被选为NBA历史上最伟大的15名主教练之一。 从波波维奇和前主教练尼尔森的执教历史来看，被称为“青出于蓝”也毫不逊色。前主教练尼尔森在1992~1993赛季作为金州勇士队主教练，将波波维奇提拔为教练，以师徒身份结下了两个赛季的缘分。前主教练尼尔森在2398场比赛中取得了1335胜（1063负），胜率达到了55.7%，而波波维奇则指挥了2028场比赛，赢得1335场比赛，胜率达到了65.8%。波波维奇教练在时隔26年之后追上了尼尔森前教练从1976~1977赛季开始担任主教练的30年间创下的1335胜纪录。 波波维奇教练将在10日与多伦多猛龙队的比赛中挑战NBA历史最多胜场数头把交椅。

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