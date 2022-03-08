捐赠亚军奖金的乌克兰女子网球选手. March. 08, 2022 07:57. by 金東昱 creating@donga.com. 达亚娜•亚斯特列慕斯卡（22岁•乌克兰）在本次大赛期间一直与乌克兰国旗在一起。每当比赛结束时，她都会披在椅子上展出的乌克兰国旗，以回应观众的掌声。虽然身心疲惫，但她向全世界展示了自己与乌克兰在一起的事实。 世界排名第140位的亚斯特列慕斯卡7日在法国里昂结束的女子职业网球（WTA）巡回赛里昂网球公开赛单打决赛中，以1比2（6-3、3-6、4-6）负于排名第64位的张帅（33岁•中国），获得亚军。这是她自2020年获得阿德莱德国际亚军后，时隔2年零2个月再次进入WTA巡回赛单打决赛，但个人生涯第4次夺冠被推迟。虽然没能获得冠军，但亚斯特列慕斯卡表示，将向祖国捐赠1.4545万欧元（约1950万韩元）的亚军奖金。 亚斯特列慕斯卡在此次大赛中一直备受关注。她出身于乌克兰港口城市敖德萨，原计划乘坐飞机前往法国参加从上月27日开始举行的此次比赛。但是，由于俄罗斯入侵乌克兰，空中交通受阻。在连汽车都很难使用的情况下，最终她乘坐小艇前往了法国。 为了送她来到距离敖德萨200多公里外的伊斯梅尔，父亲驱车4个多小时。之后她和16岁的妹妹伊万娜一起登上了前往罗马尼亚的小艇。平安抵达罗马尼亚的她们再次前往法国。离开家3天后，她在开赛当天才迟迟抵达里昂。 亚斯特列慕斯卡和妹妹一起获得了外卡资格，参加了本次大赛的双打比赛，但在第一轮被淘汰出局。但是，亚斯特列慕斯卡并没有提前收拾行李的想法。在祖国因战争呻吟的情况下，她奋力拼搏，并爆冷进入了最终的决赛。虽然大会期间因为随时看战争相关新闻，身心疲惫，但她说：“大家应该都知道，乌克兰和乌克兰人民很坚强。我也一样。” 决赛比赛结束后，她说：“如果乌克兰人现在收看这个转播，我想说‘你们真的具有强大和惊人的精神’”，“为了心爱的乌克兰，我一定要夺冠。在整个大赛期间，我不仅为自己而战，还为自己的祖国而战。感谢支持我的国民。”

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