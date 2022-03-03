普京反人道谋杀平民，国际社会应联手定罪. March. 03, 2022 07:56. . 俄罗斯轰炸导致乌克兰平民死亡超过100人。伤者超过300人。不仅是主要城市的人口密集地区，就连幼儿园和妇产科等地方也遭到了猛烈的轰炸。有证言称，俄罗斯向住宅区发射了装有真空炸弹（热压弹）和蝴蝶地雷的集束弹。这些武器杀伤力非常高，甚至被称为“恶魔武器”。 故意杀害平民是战争犯罪。国际法庭和国际刑事法庭章程等规定将其明示为战争犯罪，并予以处罚。更不用说故意使用可能造成大规模人员伤亡的致命武器了。俄罗斯甚至不惜进行核威胁。有核国家违反《核不扩散条约》，威胁无核国家使用核武器，而不是防御，这是迄今为止从未有过的事情。 乌克兰平民的损失今后还会增加多少，目前还无法预测。俄罗斯军队准备向乌克兰首都基辅发动总攻势的情况正在得到确认。卫星照片捕捉到了长达64公里的俄军装甲车、坦克和运输车队。俄罗斯国防部长表示，直到达到目标为止，将继续实施“特别军事行动”。如果包围大城市基辅，集中乱打，民间损失也会像滚雪球一样越滚越大。 对于这种反人类战争犯罪，俄罗斯理应受到全世界的谴责。战争总指挥普京总统也应该承担相应的责任。俄罗斯因涉嫌集体屠杀被国际法庭起诉。国际法庭要以预定于7日、8日举行的听证会为开端，一一揭露俄罗斯的野蛮行径。国际社会也应该提高动员所有经济、外交、文化制裁的应对力度和速度，为定罪贡献力量。美国总统拜登在当天的国情咨文中痛斥道：“当独裁者不为侵略付出代价时，会引发更多的混乱。” 在此敦促，俄罗斯立即停止轰炸，认真对待与乌克兰的第二轮谈判。应该通过谈判找出防止战争再次发生、减少对地区安保担忧的解决方法。如果假装是为了积累名分而进行谈判，却在背后埋头于提高进攻强度，只会招来更大的指责和孤立。如果不停止这场战争，历史将记录，俄罗斯将成为现代史上最可怕的侵略国之一。

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