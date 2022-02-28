“外国人可以，为什么我不行?”……青年希望存款逆向歧视引争议. February. 28, 2022 08:10. by 申志焕记者 jhshin93@donga.com. 外国人也可以加入年利率最高可达10%以上的“青年希望存款”的事实被传开后，表示反对的青瓦台国民请愿等青年层的不满越来越大。也就是说，在难以提交收入证明的国内青年无法加入的情况下，给外国人加入的机会是不合理的。 据金融界27日透露，从青年希望存款面世的21日起的5天里，主要商业银行约有190万人申请了加入。据推算，全体银行界的申请者将接近200万人。这一规模是政府当初预测的加入者（约38万名）的5倍以上。 随着申请的剧增，不仅引发了对政府错误预测需求的批评，围绕加入条件的公平性争议也接连不断。青年希望存款只有去年总工资在3600万韩元（综合收入金额2600万韩元）以下的满19~34岁的人才能加入。 因此，没有收入的就业准备生或去年就业后无法取得收入证明的刚步入社会的人不能加入。相反，在国内居住183天以上并有纳税收入的外国人只要具备条件就可以加入。 对此，部分青年表示，“应该把支援对象扩大到国民，而不是外国人，”“还有税金支援外国人吗?”等。24日，青瓦台国民请愿留言板上也出现了批评外国人加入的文章。自称是34岁上班族的请愿人说：“难道要用我缴纳的税金给外国青年垫钱吗?真正缴纳税金的青年们根本得不到支援。”截至27日，该文章已得到10600多人的赞同。 金融当局相关人士表示：“在青年优待型住宅认购储蓄等税收特例限制法上，大部分非课税储蓄商品，外国人都可以加入。”当局正在研究去年以就业者为对象，在7月以后给予另外加入机会的方案。

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