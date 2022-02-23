Lady Gaga的纹身. February. 23, 2022 07:40. . 有那么一种人，他们是作家中的作家，艺术家中的艺术家。莱纳•马利亚•里尔克就是这样的作家之一。不仅是作家们，玛丽莲•梦露、达斯汀•霍夫曼等演员也十分敬仰他。 著名歌手Lady Gaga干脆把里尔克的话纹在自己的胳膊上。事实上，她的纹身是里尔克的信中出现的德语文句。那封信的哪一点让她着迷呢？27岁的年轻诗人写的信该有多深奥，才会让人纹身，一辈子都擦不掉。“半夜问问自己吧，不能写字会死吗？”她从里尔克的话中看到了真正的艺术精神，她说：“艺术不是单纯的浪漫或欣赏，而是应该拼命去做。” 这是里尔克在回复从就读于军事学校的19岁诗人志愿生那里收到的信件时说的话。诗人志愿生因气质上不符合军事学校而彷徨。里尔克也是以前那样。虽然在父母的强迫下上了军事学校，但5年的学校生活却给他留下了绝望和伤痛。结果他放弃了一切，走上了诗人的道路。诗人志愿生向学校前辈里尔克征求作为诗人的生活建议是恰当的。于是，里尔克说：“如果想成为诗人，就要拼命地去做”，“要仔细观察内心，确认有没有选择诗或死亡的决心。”不是为了挫败士气而说的话。这也是年轻诗人里尔克对自己说的话。实际上，他拼命地写了2000多首诗。诗就是他的真实存在。 里尔克写给诗人志愿生弗朗茨•克萨伯•卡普斯的十封私人信件在他去世后,以《写给年轻诗人的信》出版，成为公函。这就是很多艺术家们想象那封信是写给自己的原因。Lady Gaga也是如此。她刻着纹身下决心。“我要效仿里尔克，要活得激烈些，让声音变成现实。”

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