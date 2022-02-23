安哲秀回到故乡釜山，“在单一化提议面前，尹锡悦逃跑了”. February. 23, 2022 07:41. by 姜炅石 coolup@donga.com. 作为撤回在野党单一化提议后的第一个地方游说日程，国民之党总统候选人安哲秀22日来到故乡釜山。他表示：“我们希望的是政权更迭，而不是积弊更迭，”“要彻底翻转。” 安哲秀从当天起开始日程为两天一夜的釜山、蔚山、庆南地区之行，致力于拉拢基层民心。安哲秀在访问第一站釜山强调：“即使实现政权更迭，我们的生活也没有改变，我们不需要这样的政权更迭。”他还刺激釜山的选票说：“我是釜山的儿子。我的爷爷毕业于釜山商业高中，我父亲毕业于釜山工业高中，我毕业于釜山高中，都是釜山土生土长，”“第二大城市釜山与首都圈的差距越来越大，这真是个问题。”安哲秀当天针对共同民主党候选人李在明、国民力量党候选人尹锡悦，用釜山方言高喊“行了，到此为止吧”，并用棒球棒挥杆表演。他还参加了朝野候选人的游说仪式对决。 安哲秀与不久前新冠感染后康复出院的夫人金美京一起，来到了釜山市中区富平罐头市场。在市场上，一名男子说，“不能和尹候选人合并吗”，安哲秀答道：“我提议了进行竞选，但（尹候选人）害怕就逃跑了，”“相反，如果（尹候选人）放弃，我会实现政权更迭的。”有记者问“完全没有实现单一化的可能性吗”，安哲秀斩钉截铁地表示：“如果继续利用（单一化）来抢夺我们的选票，国民会做出正确的判断，”“我们完全没有说起可能性。” 虽然安哲秀划清界限，但国民力量党对单一化谈判仍留有余地。这意味着，在28日开始印刷选票之前的本周末，尹锡悦和安哲秀仍然有望举行正式会晤。国民力量党最高委员金在原当天在广播中表示：“单一化反而始于现在。”相反，国民之党院内代表权垠希当天强烈反对说：“国民力量党‘保持可能性的状态’的表态，是对国民的威胁。”

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