重症患者和死亡人数剧增…医疗崩溃再次亮起红灯. February. 18, 2022 07:48. by 刘根亨记者•李智云记者 noel@donga.com,easy@donga.com. 随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）“奥密克戎变异毒株”的流行，包括国内新冠病毒肺炎重患者人数在内的各种指标再次恶化。有人警告说，如果此次流行长期化，去年年末随着“德尔塔变异毒株”的扩散而发生的医疗体系崩溃现象可能会再次重演。 据防疫当局透露，截至17日0时，新增确诊患者为9.3135万名，再次创下了历史最高纪录。连续两天超过9万名。这是一周前10日（5.412万名）的1.7倍，是两周前3日（2.2906万名）的4.1倍。特别是，当天危重症患者为389名，与前一天（313人）相比仅一天就增加了76名（24.3%）。国内危重症患者人数一度稳定在200名左右，但14日上升到300名左右后，仅过3天就接近400名左右。以17日为准，一周内新冠病毒死亡人数为275人，比前一周的151人增加了近1倍。由于全体确诊患者人数的快速增加，即使奥密克戎变异毒株的致死率比德尔塔低，重症患者和死亡人数也会同时增加。有人指出，全国重症病床的开工率虽然停留在20%左右，但很难让人放心。嘉泉大学吉医院感染内科教授严仲植（音）预测：“奥密克戎变异毒株扩散图表不会像珠穆朗玛峰那样达到尖峰，而是在像帕米尔高原一样高的状态下持续很长时间”，“这种情况下，将给医疗体系带来相当大的负担。” 18日即将发表“保持社交距离调整案”的政府也陷入了苦恼之中。政府一直在研究以“私人聚会6名，营业时间限制晚上9点”为主要内容的现行保持社交距离等级放宽为“私人聚会8名，营业时间限制晚上10点”的方案。但据悉，随着流行规模的急剧扩大，正在苦思缓和幅度。 政府咨询机构日常恢复支援委员会内部出现了意见分歧。防疫分科的大部分委员提出意见称，在奥密克戎扩散达到顶点后，需要2周以上才能缓和保持社交距离等级。相反，据悉，民生经济分科则认为“保持社交距离的意义已经变小”，提出了大幅放宽的意见。

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