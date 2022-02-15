“这次轮到我了”…柳英将用“三周半跳”书写新历史. February. 15, 2022 07:48. by 金正勋记者 hun@donga.com. “奥运会是宝贵的时间，希望能够创造出享受瞬间、满足的比赛。” 在韩国男子花样滑冰历史上首次成功进入奥运会前5名的车俊焕（21岁•高丽大学）向还有比赛的女子花样滑冰选手们给予了这样的应援。 女子花样滑冰选手柳英（18岁•修理高中）也在为15日在中国北京首都室内体育馆举行的女子花样滑冰短节目比赛中像车俊焕一样为韩国女子花样滑冰创造另一个纪录做准备。韩国女子花样滑冰在2014年索契冬奥会上“花滑女王”金妍儿（32岁）获得银牌后，从未进入过前5名。因为柳英表示“不会在意其他选手的表演，只集中于我的演技”，这样的决心就是有这样的目标。 柳英在本届北京冬奥会上作为秘密武器，提出了三周半跳跃动作（阿克塞尔三周跳）。柳英是韩国女选手中第一个在正式舞台上成功完成三周半跳的选手，目前也是唯一一个在正式舞台上跳的选手。世界上能完美消化这一高难跳跃动作的选手只有一部分。 上个月作为奥运会试验舞台参加国际滑联（ISU）四大洲花样滑冰锦标赛时，她曾试图三周半跳但失败，最终只获得第6名。柳英的经纪公司相关人士表示：“在奥运会之前举行的四大洲锦标赛上，柳英因表现不佳而精神崩溃是事实”，“但柳英反而以此为良药，提高了集中力，最近状态很好，跳跃成功率很高。” 她在从出发前往北京的当天即9日凌晨，在京畿果川滑冰场进行了一个小时的训练，然后前往仁川国际机场。由此可见她对本届冬奥会的态度是多么迫切。柳英在2018年平昌冬奥会之前举行的代表选拔赛上获得了第一名，但是因为年龄限制，将参赛权让给了姐姐们。正因为如此，奥运会的舞台才显得与众不同。 以进入前5名为目标的她很有可能在本届冬奥会上实现这一目标。虽然很有可能获得金牌的卡米拉•瓦利耶娃（16岁•俄罗斯奥委会代表队•ROC）将出战，但她已经承受了很大的心理负担，能否正常发挥还是个疑问。另外，参加本届冬奥会的女选手中，本赛季得分比柳英更高的选手只有6人。如果她能成功完成三周半跳，并完美地完成剩下的演技，那么进入前5名就不是梦想。柳英说：“与抵达北京的头两天相比，我的身体状况正在好转”，“我会竭尽全力，直到最后。” 另外，在ISU四大洲锦标赛上获得铜牌的金艺琳（19岁•修理高中）也将于15日参加短节目比赛。金艺琳下决心说：“经过长时间的努力准备，我会尽最大努力把准备好的东西都展现给大家。”

한국어