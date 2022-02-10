实施“自助居家治疗”方针的前一天，政府再次改变“高危人群”标准. February. 10, 2022 07:51. by 李智运记者、金素英记者 easy@donga.com,ksy@donga.com. 改变的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）居家治疗方针将从10日开始适用。只有60岁以上等部分集中管理人群每天接受2次健康监测，其余人群要进行“自助居家治疗”。7日曾发表居家治疗变更方针的防疫当局在实行前一天晚些时候再次改变了集中管理群的范围等，正在摇摆不定。 中央事故处理本部9日表示，在60岁以上或获得服用治疗剂处方的人中，认为需要集中管理的人属于集中管理群。直到前一天还包括在集中管理群中的“50多岁基础疾病患者”被排除在外。对此，中央事故处理本部居家治疗班长崔钟均（音）9日在新闻发布会上表示：“高血压、糖尿病服药人群等日常生活没有太大问题，因此没有必要将其列入集中管理群。” 以9日0时为准，新增新冠肺炎确诊患者为4.9567万人，再次创下了历史最高纪录。与前一天相比，增加了近1.3万人。嘉泉大学医学院预防医学科郑在勋教授组预测，从3月上旬开始约一个月内，每天确诊患者或将超过20万人。在流行高峰期，每天的确诊患者将达到24万人以上。郑教授指出：“政府事实上已经放弃了检查-追踪-治疗的‘3T防疫’，因此流行速度可能会变得更快。”有人担心，未满60岁的人会实施快速抗原检查，因此统计的确诊人数会比实际少。 另外，中央防疫对策本部当天发表说，奥密克戎变异毒株的致死率为0.21%。虽然这一数值是德尔塔变异毒株（致死率）的三分之一，但与上月24日发表的数值（0.16%）相比，小幅上升。

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