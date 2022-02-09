美国一智库：“朝鲜将在与中国接壤的慈江道建设新的洲际导弹基地”. February. 09, 2022 07:59. by 华盛顿＝常驻记者 文炳基 weapon@donga.com. 据悉，朝鲜在靠近中国边境的地区建造的新洲际导弹基地已经竣工并投入使用。今年以来，朝鲜已连续7次发射弹道导弹，新竣工的该导弹基地被认为是朝鲜正在运营的20个秘密导弹基地之一。 美国智库“战略与国际问题研究中心”的韩国问题客座车维德、研究员约瑟夫·伯慕德斯、前研究员珍妮弗，当地时间7日在朝鲜问题专门网站“超越分裂（Beyond Parallel）”上发表了关于朝鲜慈江道花平郡怀中里导弹基地的分析报告。朝鲜从2005年开始建设怀中里导弹基地，但具体分析报告出台尚属首次。 据报告显示，该基地距离中国国境25公里，面积是汝矣岛（2.9平方公里）的两倍多，达6平方公里。到2020年为止，捕捉到该基地的卫星照片中有挖掘地下设施的痕迹。但分析认为，在今年1月21日拍摄的照片中，基地工程实际上已经完工。 此外，报告认为该基地将部署朝鲜的团级导弹部队。美国专家们认为，朝鲜最近增强的4个导弹部队包括怀中里基地在内，全部部署在靠近中朝边境的慈江道和平安北道附近的地下基地。 报告特别引用匿名消息人士的话称：“近期会中里基地部署中程弹道导弹，日后有可能部署洲际导弹。”该人士还说，除导弹之外，基地里还有可容纳移动式发射车辆等的空间。该人士还展望道：“如果导弹部署成功，该基地将在继续开发旨在扩大现有战略威慑力的弹道导弹方面起到核心作用。”

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