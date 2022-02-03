韩国1月贸易逆差创历史新高……全球通胀阴云密布. February. 03, 2022 07:43. . 韩国产业通商资源部1日表示，1月份韩国的贸易收支逆差为48.9亿美元，是自1966年实施贸易统计以来的最大规模。1月份出口增幅仅为15.2%，而进口增幅达到35.5%，导致整体赤字幅度增大。继去年12月出现5.9亿美元贸易逆差后，韩国连续两个月出现贸易收支逆差，是自2008年全球金融危机后14年来的第一次。随着直接影响企业生产的油价和原材料价格的上涨，韩国的贸易战线亮起了红灯。 半导体等主力产品出口良好，但贸易收支赤字却不断累积，这意味着个别国家或企业无法控制的能源和原材料供求动向对整个经济的影响非常大。冬季需求增加的季节性因素和乌克兰事态的地缘政治因素导致能源供应网出现差池，导致原油价格暴涨。这种趋势很有可能持续一段时间，因此很难预测韩国的贸易逆差何时结束。 对于“依靠出口生存的国家”韩国来说，单单高油价就是难以承受的风险。问题是今年韩国经济面临的风险不仅仅是能源。随着美国货币紧缩基调的显现，资金已经从新兴国家市场流出，再加上奥密克戎毒株的扩散、美中矛盾、中国经济硬着陆等，危险因素堆积如山。这些危险因素不是各自分离的单独问题，而是相互关联的复合风险。新冠病毒变异和地缘政治风险进一步扰乱供应网，刺激物价，受此影响，紧缩政策迅速推进，经济的不确定性增大，在这种恶性循环中，韩国等新兴国家比主要货币国家更加脆弱。 最近进口比出口急剧增加表明，新冠疫情暴发以来去年下半年有所增加的需求未能持续，供应网风险反而增大。尽管如此，韩国政府却断然否认，认为贸易收支逆差仅是“暂时现象”，这暴露出了无法综合看待经济背后的短见。受货币紧缩和美中矛盾等综合风险的影响，韩国经济在物价持续上涨的情况下，不能排除经过增长势头放缓的“缓慢通货膨胀”、陷入高物价中经济停滞的“滞胀”的可能性。政府不应忽视贸易逆差带来的危机警告，而应采取先发制人的对策。

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