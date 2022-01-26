李在明：“‘选举输了就坐牢’的话，说的不是我”. January. 26, 2022 07:58. by 姜聲煇, 洪禎秀 yolo@donga.com,hong@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明就自己“如果在大选中失败，可能会坐牢”的发言表示：“这完全不是在说我。”但是国民力量党却继续批评李在明，说他“一张嘴说两样话”。 李在明24日接受YTN采访时，就引发争议的“监狱”发言表示：“当时我是在表示担忧，（如果国民力量党总统候选人尹锡悦当选），会不会再次出现检察共和国”，“这完全不是在说我。”其主要意思是，这不是针对自己身份的发言，而是对包括尹锡悦在内的检察机关势力得势的情况表示担忧。李在明还强调：“尹锡悦说过,‘我一看，李（在明）候选人就像肯定是犯罪者’”，“应该根据证据、常识和法理来判断，但是就这样判断特定人员是罪犯，是荒唐的事情。” 李在明22日在首尔松坡区石村湖游说的即兴演讲中表示：“检察共和国的恐怖不是刮过的风声，而是我们眼前的事情，”“如果这次我（在大选中）输掉，可能会造出没有的罪名，去坐牢。” 对于李在明的解释，国民力量党选举对策本部常务副发言人咸仁京（音）25日批评称：“（李候选人22日的‘监狱’发言）无论谁听到，都是在呼吁，‘如果我在这次大选中输掉比赛，我怕自己会坐牢，所以请选我’"国民不会再上当了。”国民力量党最高委员金在原（音）也在当天的MBC广播中表示：“（李候选人）因为大庄洞事件存在各种问题，除此之外，还有关联黑社会说、代付律师费等传闻，就这些也是没有限制的”，“我认为，对于多次受到刑事处罚的李候选人来说，这是合理的经验恐惧感。”

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