三星遵守“操作系统3次更新”的约定，“用了3年的Galaxy S10变成最新手机”. January. 19, 2022 07:46. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 目前正在使用三星电子智能手机“Galaxy S10”5G版本的金宝成（33岁）18日早晨一起床就收到了“软件（SW）更新”的通知。 对于2019年购买智能手机的金某来说，这是第三次“升级”操作系统（OS）。20多分钟后，他的智能手机焕然一新。短信和邮件发送时显示的通知窗口的设计变得小巧而简洁，整理内存（Ram）容量时使用的“设备护理”设计和指南语句也变得十分亲切。金某说：“以前只要过一年半左右就想换智能手机，但过了三年还在更新，感觉就像用最新手机一样。” 购买2019年首次上市的Galaxy S10、Galaxy Note 10系列的消费者将从17日下午开始可以使用谷歌最新操作系统“Android 12”。这是因为三星电子第三次提供了每款手机最多只能提供2次的操作系统。这是开始智能手机事业后首次尝试的服务。三星电子曾于2020年8月承诺说：“在2019年以后推出的旗舰版本上，将保证达到3次版本升级。” 这次版本升级的用户不仅可以使用改善后的用户界面（UI）“One UI”，还可以使用三星电子仅在Android 12支持机型上提供的最新功能。其中最具代表性的就是Ram-Plus。如果用于驱动程序的临时存储空间—内存（Ram）容量不足，可以从智能手机内部的存储空间（Nand-flash）中提取必要的部分。另外，动画效果、电池寿命保护、相机及麦克风的保安强化也被认为是优点。特别是，很多人认为“提速”是最重要的。一位Galaxy S10e的用户在网上留言说：“整体上（操作）变得柔和、变得更快。” 对于制作公司来说，增加操作系统的版本升级只能是一种负担。首先，如果现有产品的使用期限延长，就会对每年上市的新产品的销售产生影响。而且，版本升级本身就需要不少费用。因为，在实现版本升级之前，不仅要对谷歌、应用软件（app）开发者、通信公司，还要面向公司内部职员和顾客进行数个月的测试。 据分析，三星电子打破现有惯例，决定进行“3次版本升级”是从长期角度出发，为确保消费者的信任而采取的战略。美国苹果公司也在2015年推出的“iPhone 6s”上推出了最新操作系统“iOS15”。

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