A频道《都市渔夫》将通过NFT-元宇宙与大家见面. January. 19, 2022 07:47. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. A频道综艺节目《只要信从我就行，都市渔夫》（星期四晚上10点30分）将发行非同质化代币（NFT）。《都市渔夫》是演员李德华、笑星李京奎等出演的钓鱼综艺，现在播出到第三季，人气一直很高。 A频道和NFT项目Treasures俱乐部18日表示：“利用都市渔夫知识产权（IP）制作了国内首款‘生成艺术（Generative Art）’综艺NFT，将于下月末发行。”“生成艺术”是利用编码技术，以算法为基础，自行生成作品的艺术。例如，把从《都市渔夫》那里得到灵感的图像输入电脑，就可以任意创造出不同设计的新图像。《都市渔夫》的NFT将通过“OpenSea”平台销售5000个左右。 另外，还将制作利用都市渔夫IP的元宇宙（Metaverse）地图。Treasures俱乐部计划在今年第二季度（4~6月）建立自己的元宇宙平台，为包括都市渔夫在内的各种文化内容物提供空间（地图）。之前发行的“都市渔夫NFT”在元宇宙内可以作为多种道具使用。 A频道面表示：“NFT和综艺节目的相遇使A频道的IP范围扩大了”，“将通过这个展现新的趣味和方向性”。Treasures俱乐部方面表示：“希望NFT与元宇宙联系起来，使NFT交易变得更加活跃。” Treasures俱乐部是信息技术（IT）初创公司“JScience”下属的NFT项目，最近发行了电影《快递》的3021个NFT，在1秒内销售一空。Kakao娱乐网络漫画《空壳公爵夫人》的NFT也将于22日发行7777个。

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