“听说不用扫二维码”“随时都在变，让人混淆”. January. 19, 2022 07:47. by 金基润记者 pep@donga.com. 18日，适用于大型超市和百货商店、电影院等地的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）防疫通行证（接种证明•阴性确认制）得到解除，在百货商店等地很多市民对最近摇摆不定的政策感到混乱。 当天来到首尔江南区的一家百货商店的一位60多岁女性向负责引导的职员问道：“听说不用扫QR码，为什么要确认？”虽然出入登记仍要进行，但是与防疫通行证解除混淆。该女性填写了手记名册后入场。向导职员说：“每小时有5、6人提出类似的问题。可能是因为指南随时改变，有不少客人搞不清楚。” 没有接种新冠肺炎疫苗或防疫通行证有效期到期的市民表示“很高兴能减少不便”，高兴地迎接防疫通行证解除。当天，首尔龙山区国立中央博物馆撤掉了写有“防疫通行证证明”的现有指南，挂上了写有“‘二维码’认证，‘安心呼叫’后参观”的指南。来到博物馆的未接种疫苗的李某（32岁）说：“昨天以为防疫通行证已经解除，结果白跑了一趟，终于可以入场了，非常高兴。”未接种疫苗的刘某也说：“出入电影院、大型超市等日常空间不受限制，心里很舒服。” 相反，也有市民担心此次防疫通行证的解除是否会使新冠疫情进一步扩散。和老母亲一起来到首尔江东区的一家大型超市的上班族朴某（54岁）说：“新冠疫情的扩散趋势仍然存在，真担心解除（大型超市等的）防疫通行证的措施是不是太过轻率。”

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