尹锡烈和洪准杓最快将于下周举行会晤. January. 08, 2022 07:56. by 赵雅罗记者 likeit@donga.com. 国民力量党总统候选人尹锡最快将于下周与曾在竞选党内候选人时展开竞争的洪准杓议员（照片）举行会晤。尹锡悦戏剧性地弥合了与党代表（党首）李俊锡等的矛盾局面，其意图是加快“一个团队”的步伐。 据多名在野党相关人士7日透露，尹锡悦前一天（6日）给洪准杓打电话，为消除要求李俊锡辞职等严重的党内矛盾，向他征求意见。据悉，洪准杓在通话中回答，“以李代表辞职的方式解决党内矛盾是不对的”。实际上，通话后尹锡悦访问了议员全体大会现场，抓住李俊锡的手，双方形成了戏剧性的和解氛围。 就此，尹锡悦当天在会见记者时表示：“昨天（6日）我打电话（给洪准杓），致以新年问候和问好”，“（洪准杓）说下周见个面，但具体日期还没有确定。”据悉，尹锡悦在电话还表示，想一起参加洪准杓运营的YOUTUBE频道“TV洪卡可乐”的现场直播。 国民力量党内外分析认为，两人的会晤很有可能成为党内锁定“一个团队”基调的机会。一名在野党人士说：“随着和洪议员有旧怨的前统筹选举对策委员长金钟仁的辞职，形成了尹候选人和洪议员可以携手合作的氛围。” 有分析认为，尹锡悦在会晤中可能会向洪准杓提出“竞选伙伴”水平的破格提议。但是洪准杓方面对于加入“一个团队”的可能性仍然持“不会以担任统筹选举对策委员长的方式加入”的态度。洪准杓当天也在自己运营的沟通平台“青年之梦”上，就两人之间的会晤回答说：“如果需要见面，就应该见面。”由此来看，与会面无关，对于今后的作用等，他仍然惜字如金。

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