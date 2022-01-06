三星显示器首次公开“QD显示屏”…正式进军OLED市场. January. 06, 2022 07:56. by 拉斯维加斯=洪锡浩记者 will@donga.com. 三星显示器公司首次公开了基于有机发光二极管（OLED）的“QD显示屏”。随着三星显示器进入OLED基础显示器市场，预计与提前进军市场的LG的竞争将全面展开。 三星显示器在世界最大的信息技术（IT）和家电展示会“CES 2022”开幕前一天的4日（当地时间）在美国拉斯维加斯安可酒店准备的展位上公开了55、65英寸电视面板、34英寸显示器面板等3种QD显示屏。QD显示屏是在OLED面板上使用量子点（QD）物质的显示器。 三星显示器同时配置了QD显示屏和市面上销售的OLED、迷你LED电视等，展示了比较先进的QD显示屏的颜色表现、亮度等。公司方面解释说：“得益于广为分散光线的量子点的特性，画质不会根据视野角度发生变化，而且被认为是现有OLED缺点的‘Burn-in’现象也得到了大幅改善。” 三星显示器还推出了适用于智能手机等中小型机器的新一代OLED显示屏形态因素（机器形态）。此外还公开了可以折叠两次的显示屏“Flex S”和“Flex G”。S可向内外折叠一次，G可向内折叠两次。“Flex Slidable”是使用现有的6.7英寸形态因素，需要多任务处理时，显示屏可以横向扩张，使用7.3英寸屏幕的产品。此外，还展示了利用12.4英寸柔性显示屏，平时可以用作圆筒形音箱，也可以换成平板显示屏的“人工智能（AI）音箱”或折叠式控制台游戏机等试制品。

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