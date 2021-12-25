确保新冠口服药物，不容再次发生“疫苗慢动作”. December. 25, 2021 07:27. . 韩国政府昨天宣布，购买逾30万人份美国辉瑞公司开发的新冠口服药物“帕克斯洛韦德”的合同已进入收尾阶段。加上已经签订购买合同的美国默克公司的24.2万人份“莫那比拉韦”，54.2万人份以上的口服药物在得到政府的紧急使用许可后，将从明年1、2月份开始分阶段引进。 据悉，得到美国食品药品管理局批准的这两种药物与静脉注射方式的抗体药物不同，只要有医生的处方，就可以轻易服用，而且对所有变异毒株都有效果。特别是辉瑞公司的帕克斯洛韦德的住院和死亡预防效果达到了89%，与只有30%的默克公司的莫那比拉韦相比，需求更大。美国和日本分别签订了1000万人份和200万人份的合同，法国则取消了与默克公司的合同，决定确保辉瑞的数量。 政府也表示将致力于购买辉瑞药物，但由于产量有限，美国也要到明年夏天才能拿到全部合同量。曾经因为政府未能及时确保疫苗，不仅在防疫方面，还在经济上带来了巨大损失。危重患者连日刷新最高纪录，再加上疫苗不能奏效的奥密克戎毒株也在扩散，迫切需要有效的治疗药物。政府要把生死存亡寄托在尽早确保辉瑞治疗药物上，不能重蹈拖拖拉拉购买疫苗的失败覆辙。

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