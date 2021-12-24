三星电子“凭借2倍速的SSD占据压倒性的头名位置”. December. 24, 2021 07:42. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 三星电子23日表示，将开发用于构建以服务器为首的政府、企业单位的计算机网络的高性能固态硬盘（SSD）“PM1743”，并于明年年初开始批量生产。 SSD与关机时数据消失的DRAM不同，是使用无需电源也能储存数据的NAND闪存的存储装置。在PC中SSD正取代硬盘驱动器（HDD），而政府、企业等为构建大规模服务器对SSD的需求也在增加。 与之前的产品相比，PM1743的数据读写速度提高了近2倍。电力效率改善了30%。三星电子认为，在人工智能（AI）、三维虚拟现实（元宇宙）、云产业中，该产品的需求会很大。由于来自世界各地的很多人登录，进行资料交换和存储，并利用内容物，所以需要性能好、安全性强的服务器。 PM1743是基于数据输入/输出规格的“高速输入/输出接口（PCle）5.0”，比此前的4.0接口相比，每秒可以传输的最大数据量要多两倍。为使由多个SSD组成的服务器稳定工作，设置了两个端口，即使一个端口（SSD数据输入/输出装置）出现问题，也可以通过另一个端口传送数据。使用独立的安全处理器，防止外部安全攻击和信息造假。PM1743将于明年1月在美国拉斯维加斯举行的“CES 2022”上获得革新奖。 据市场调查机构Omnia称，三星电子今年第三季度（7 ~ 9月）在世界SSD市场上的占有率为41.2%，高居第一，大大超过了第二位的美国英特尔（11.6%）。预计，今年规模达191亿美元（约22.67万亿韩元）的服务器用SSD世界市场规模到2025年将达到336亿美元。由于SK海力士计划在2025年之前完全收购英特尔SSD事业，因此韩国的SSD市占率将超过一半。

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