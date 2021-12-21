美媒：“除辉瑞和莫德纳之外，其他疫苗几乎对奥密克戎毒株没有效果”. December. 21, 2021 07:37. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美国《纽约时报》当地时间19日报道说，新冠疫苗中，除了“信使核糖核酸（mRNA）”方式的辉瑞和莫德纳以外，其余的疫苗几乎没有预防感染奥密克戎变异毒株的效果。有人担心，以依靠mRNA方式以外的其他疫苗的低收入国家为中心，感染将继续增加，并出现变异。研究结果显示，奥密克戎毒株能使新冠抗体治疗药物失效。 《纽约时报》说：“陆续发表的研究结果显示，只有辉瑞、莫德纳的疫苗才能防止奥密克戎毒株引起的感染。”英国卫生安全局12日表示，对疫苗接种者进行分析的结果显示：“接种阿斯利康疫苗6个月后，预防感染奥密克戎毒株的效果将降至0%左右。”《纽约时报》指出，虽然作为一针接种方式的强生疫苗在非洲的需求激增，但“预防奥密克戎感染的效果几乎可以忽略”。对于占全世界疫苗一半的中国疫苗（科兴、国药），报道称：“几乎无法防止感染奥密克戎。主要是中国、墨西哥、巴西等国接种了该疫苗。”主要在非洲和中南美国家注射的俄罗斯卫星疫苗的预防效果也很低。 美国约翰斯霍普金斯大学布隆伯格公共保健研究生院研究员托尔伯特·尼恩斯表示：“富裕的发达国家没有共享使用尖端技术的mRNA疫苗技术，低收入国家只能依赖其他疫苗。结果，这些国家不断发生变异，延长了新冠大流行。” 据美联社20日报道，美国制药公司“再生元”和“礼来”表示：“经美国食品医药局批准紧急使用，美国医院使用最多的本公司抗体药物对奥密克戎不起作用。”两家公司的抗体治疗药物正被用于防止新冠患者趋于重症。两家制药公司表示将迅速开发新的抗体药物，但美联社表示：“至少需要几个月时间。医疗人员将面临新的危机。”

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