效力球队14年的“斗山之王”金在焕选择留下…FA身份签订4年115亿韩元合同. December. 18, 2021 07:52. by 黃奎引 kini@donga.com. 1988年出生的同龄外野手金在焕（斗山•照片）和金贤洙（LG）双双加入了职业棒球自由签约选手（FA）100亿韩元俱乐部。但金贤洙是准会员身份。 斗山俱乐部17日对外表示，与金在焕签订了为期4年的合同，合约金为55亿韩元，总年薪为55亿韩元（2022~2024年为15亿韩元，2025年为10亿韩元），奖金为5亿韩元，合作总额高达115亿韩元。至此，金在焕成为职业棒球FA历史上第7位“100亿韩元俱乐部”会员。如果单从本赛季来说，这是继以6年100亿韩元的条件从斗山队转会到NC队的朴建宇（31岁）之后，本赛季第二个“100亿韩元俱乐部”成员。 继金在焕宣布签约后，LG队也表示与金贤洙签订了最高115亿韩元的“4+2”年合约。基本上以4年总额90亿韩元（合约金50亿韩元，年薪40亿韩元）签订合同，在此期间如果球队和球员成功达成匹配协议，就以2年总额25亿韩元自动延长合同。 金在焕表示：“除了斗山队之外，没有考虑过其他球队。我会竭尽全力，在球场内外只让大家看到我好的一面。”金贤洙表示：“我会在球场上竭尽全力，报答球迷们的支持和期待。” 另外，乐天队当天表示，将与主教练拉里•萨顿（51岁）的合同延长1年，直到2023年。乐天方面解释续约的理由说：“我们认为，萨顿教练是今后持续进行球队体制改善的最佳人选。”

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