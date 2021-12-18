拜登警告“未接种疫苗者可能迎来‘死亡冬天’”. December. 18, 2021 07:55. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. “对于没有接种疫苗的人来说，今年冬天可能是‘严重疾病和死亡的冬天’。” 美国总统拜登当地时间16日向美国国民发出了上述警告，并建议立即接种疫苗。因为，随着新冠病毒新变异奥密克戎的扩散，新冠确诊患者出现了迅速症状。 拜登当天在白宫接受来自新冠应对小组的报告后表示：“应对小组明天会详细介绍，但我想亲自向国民发出警告”，“如果不想为你和你的家人接种疫苗，医院即将会因（患者过多）会被挤垮。”他还说：“请打加强针疫苗。这是最重要的。” 据《纽约时报》报道，截至15日的最近一周内，美国日均确诊患者人数为12.1188万人，比两周前截至1日（8.6565万人）增加了40%。与奥密克戎变异毒株感染事例报告之前的11月1日（7.3390万人）相比，仅一个半月时间就增加了65%以上。美国疾病控制和预防中心预测，截止到圣诞节25日的一周时间里，确诊患者将平均每天增加到18.5万人。美国有线电视新闻网17日报道说：“新冠疫情在美国全境非常流行，引发了新的混乱。” 在这种情况下，疫苗接种率没有达到预期的水平，因此拜登甚至使用了“死亡的冬天”一词，鼓励人们接种。在美国，属于疫苗接种对象的5岁以上人口（约3.12亿人）完成接种的比率仅为65.1%。接种对象中约有7200万人从未接种过疫苗。

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