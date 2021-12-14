责任与牺牲. December. 14, 2021 08:10. . 一个士兵进了一家汉堡店。有个市民替他付了餐费。回乡的士兵上了飞机。商务舱里的企业家让出了自己的座位。像是怕人们忘记这些故事，还会报道出来。美军实行募兵制（职业军人制度）。士兵都是职业军人。自己自愿作为职业选择的士兵，有必要如此表示感谢吗？有人这样解释。美国是帝国主义国家，靠军队获得了很多东西，当然要心存感激。 让我们让步百次，就当作这样的视角和解释是正确的。那么，企业员工、律师、计算机程序员、管道修理工难道不是帝国主义的贡献者吗？我们该如何解释市民们不感谢他们？ 军人之所以是特别的职业，是因为为了尽到责任和义务，必须冒着生命危险。如果我再一次反驳，有生命危险的职业有很多。也有可能不是这样的工作。但是军人、消防队员、救助队、警察等职业特别的理由是，为了履行职业责任和义务，需要有献身精神。 为纪念在与波斯军队的战斗中全军覆灭的斯巴达300战士的温泉关的碑刻没有说让人以不屈的勇气勇敢地战斗。碑刻上面写着：“我们执行他们（国家）的命令，躺在这里。”所以现在也能带给人们感动。 最近我们的社会得病了。总习惯把责任推给别人，自己却不想辛苦，不肯牺牲。对尽到责任和义务的他人的痛苦和辛苦冷眼旁观，愤怒于自己的痛苦。结果，委屈的人比比皆是。需要对此进行说服、调整并寻找真正的解决方法的人们只会煽动愤怒，并教导人们愤怒是唯一的解决方法。想对这样的人说。并不奢求你去牺牲生命。但哪怕是只听那份良知的命令，也请顺从。

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