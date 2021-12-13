就像流逝的江水. December. 13, 2021 07:42. . “人生只知道发展趋势，而概念横跨这一趋势清除了锐利的界限。”―出自德国法律哲学家古斯塔夫•拉德布鲁赫的《法学精神》一书 法律是解决现实生活中发生的纠纷的实用性学问，但法学本身是难以理解的概念学问。政治的概念定义是学问的开始和结束。用概念全副武装起来的法律家是像刀一样锐利的人。如果是同一事件，只允许“自己做是谈情说爱，别人做也是谈情说爱”或“自己做是不伦不类，别人做也是不伦不类”。“自己做就是谈情说爱，别人做就是不伦不类（只许州官放火，不许百姓点灯）”不可能存在于法学家的头脑中。如果不产生效果那就是无效，如果不是有罪的那就是无罪。不是谈情说爱就是不伦不类，不是正义就是不义。不能一面爱一面恨。这就是法律存在的理由。这个世界是如此的复杂和模糊，除非有人宣布“这就是正义”，否则我们将寸步难行。但这一点也是法律的界限。因为人绝不是可以区分善恶、正义和不义的简单的存在。 学习法律的过程中终于明白了世间的道理，对此我非常感激，但在某一瞬间改变了想法。法律不是了解世界的工具，而只是支撑的手段。任何东西都不能明确地定义人类的生活。世界是无法精确描述的巨大潮流。 作为一名法律专家，我开始理解拉德布鲁赫的话。我们只能认知人生的趋势。但连这个都不容易。我必须集中精力，确保我的方向是正确的。否则会在瞬间被突如其来的潮流冲走。在法庭上观察了很长时间，在具体的战斗中，善不足以抵抗恶。但是在大趋势上，善是有胜算的。因为“善”是朝着“大义”前进的。重要的是不断摸索方向，不要停留。当你失去朝向善与正义的趋势时，那就是地狱。

한국어