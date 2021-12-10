托特纳姆热刺遭受新冠病毒侵袭…在训练场上没有见到孙兴慜的身影. December. 10, 2021 07:50. by 金東昱 creating@donga.com. 没有找到孙兴慜（29岁•托特纳姆热刺队）的身影。 英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺俱乐部8日公开了一线队球员的训练录像。包括哈里•凯恩在内的16名一线队队员出现在训练场热身。但是被新冠病毒（COVID-19）确诊传闻所笼罩的孙兴慜、卢卡斯莫拉、本•戴维斯、伊默松•劳亚尔等没有参加训练。这一情况在一定程度上增加了部分英国媒体报道的孙兴慜确诊感染新冠病毒的可信性。 7日，据《天空体育》等当地媒体报道，6、7名一线队队员和2名工作人员进行了新冠病毒检查，结果呈阳性。一天后的8日，托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂表示：“包括8名球员和5名工作人员在内，共有13人被确诊感染新冠病毒。”托特纳姆热刺俱乐部没有公开哪名球员确诊。孔蒂主教练表示：“每天都有越来越多的球员被确诊。大家都吓坏了。球员和工作人员都有家人。不知道明天又有谁会被确诊，真让人担心。” 最终，托特纳姆热刺俱乐部通过9日的正式声明表示，将推迟原定于10日在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场举行的欧洲足球联盟（UEFA）欧协联G组与雷恩（法国）的小组赛最后一场比赛。欧足联规定，如果能参加比赛的球员不足13人，或守门员不能全部上场，就可以推迟比赛。热刺队表示：“目前正在与欧足联协商今后的日程安排。在与英国公共卫生局进行讨论后，当局建议我们关闭球队训练中心和一线队球员区域。”对方球队雷恩则反驳表示：“欧足联和托特纳姆热刺队单方面通报说比赛要延期。确切地说，对于热刺队队内有多少名球员不能参加比赛，我们一无所知。” 托特纳姆热刺队原定于12日和17日分别与布莱顿和莱斯特城队进行英超比赛。但现在看来这些比赛也很有可能会延期。当地媒体报道说：“最近取得三连胜的托特纳姆热刺队的上升势头很有可能会受挫。在这种情况下，球员们的状态能否恢复还是个疑问。”

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