勇敢的少女. December. 09, 2021 07:30. . 下雪的广场上死了一个裸体的年轻女子。右边立着十字架，手持长矛的士兵掩护前方。在背景上可以看到村民，落在地上的一群鸽子在死去的女子周围盘旋。这位女性身上到底发生了什么事？ 在西班牙处于罗马帝国统治下的304年，巴塞罗那附近住着一个13岁的女孩，名叫埃乌拉莉亚。这名少女出身贵族家庭，是虔诚的天主教信徒，是非常聪明能干的孩子。罗马皇帝镇压并杀害了许多不崇拜他的天主教徒。埃乌拉莉亚在抗议和反抗中受到了可怕的惩罚。不仅是鞭挞、笞刑等严刑拷打，就连衣服也被脱掉，装在装满玻璃、钉子等尖尖东西的桶里，在下坡路上滚动。奇迹般地埃乌拉莉亚竟毫发无伤，最终她被钉死在十字架上。她咽气后，下起了白雪，盖住了她的裸体，据说鸽子从她的口中出来并飞上天。 19世纪英国的著名画家约翰•威廉姆•沃特豪斯非常大胆地描述了埃乌拉莉亚的故事。少女的尸体垂直摆放在画面最前方，戏剧性地缩短了，长发和裸体与白色的雪形成了对比。村民们都画在遥远的背景中，使观者的视线集中在年幼的圣女身上。难道这是为了避免“把殉教者的身体画得既煽情又性感”的批评？画家用象征血的红布盖住了少女的裸体，周围用象征圣灵的鸽子群包起来。画中还强调了用士兵手里拿着的尖矛瞄准十字架杀害少女的罗马军队的残忍性和暴力性。 在暴力镇压中牺牲的小烈士后来成为了巴塞罗那的守护圣女。沃特豪斯似乎是在向我们展示勇敢少女的死亡并这样问道。你是否为信念而拼过命？美术评论家

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