大韩残疾人体育会，在迎来“世界残疾日”之际参与#WeThe15活动. December. 03, 2021 07:46. by 黃奎引 kini@donga.com. “身体器官无法发挥原来的功能或精神能力不畅的状态。” 国立国语院标准国语大辞典这样解释“障碍”一词。按照这个解释，活着可以说是遇见残疾的过程。因为随着年龄的增长，有些人膝关节疼痛，不能随意爬楼梯，而另一些人则忘记了食物中是否放了盐。在“带病长寿”时代，“我们都是预备残疾人”的说法再也无法避免了。实际上，以去年为基准，保健福祉部登记的残疾人中接近一半的49.9%是65岁以上人群。 反过来说，其余50.1%的人“从自然角度来说”尚不处于遇见残疾的时候，却与残疾一起生活。全世界总人口中有12亿人，也就是约15%是残疾人。这就是国际残奥会（IPC）、国际残疾人联合会（IDA）、联合国文明间联合会（UNAOC）、联合国教科文组织等全世界20多个机构和组织参与的残疾人认识改善运动名为“#WeThe15”的原因。从2020东京残奥会（残疾人奥运会）开始实施的#WeThe15是体育史上规模最大的保障人权、消除歧视的活动。 在韩国，大韩残疾人体育会（KPC）通过#WeThe15象征色紫色点灯活动、社交网络服务（SNS）接力等，正在带头开展该活动。KPC会长郑镇完在迎来世界残疾人日（3日）之际表示：“我认为体育活动可以起到改善残疾人意识的催化剂作用”，“希望政府和民间企业、个人和团体都能关注这一活动。”

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