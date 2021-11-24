黄善宇“以战代练、以赛代训”首次参加蛙泳比赛并获得亚军. November. 24, 2021 07:27. by 金培中 wanted@donga.com. 职业生涯首次出战的成绩单是“第二名”。 11月23日，“游泳怪物”黄善宇（18岁•首尔体育高中）在济州济州综合竞技场室内游泳馆举行的济州汉拿杯全国游泳大赛男子高中部100米蛙泳比赛中以1分03秒73的成绩获得亚军。虽然在决赛第1组中率先触壁，但在第2组中来自全北体育高中的赵显宰（18岁）游出1分02秒96的成绩，因此黄善宇最终取得了第2名。这一成绩与今年5月举行的国家代表选拔赛上赵成宰（济州市厅）创造的韩国国家纪录（59秒65）相差约4秒。 黄善宇的主项是100米、200米自由泳，最近他扩大了项目，进击200米个人混合泳，而当天是他生涯第一次出战蛙泳比赛。上月他在全国体育大会男子200米个人混合泳比赛中创下韩国纪录（1分58秒04），对混合泳产生了浓厚的兴趣，为了锻炼在蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳的顺序上认为最弱的蛙泳项目，黄善宇决定参加蛙泳项目。这相当于通过实战进行了训练。 黄善宇说：“因为没有为蛙泳专门准备什么，所以没有把目标放在秒数上。原定目标就是想进入前两名，实现了目标，心情很好。”他接着说，“看到自己出战蛙泳的样子，不由自主地笑起来。游泳很愉快。” 黄善宇正在调整状态，目标是下月16日在阿联酋阿布扎比举行的短池游泳世锦赛上取得好成绩。他将参加100米、200米自由泳和100米个人混合泳。24日，黄善宇将参加自己的主要项目—200米自由泳比赛。这也是他在高中舞台上的最后一次国内比赛。黄善宇表示，“并不是以此次大赛为目标进行训练，我不认为成绩会很好。但因为是最后一场，我会展现全力以赴的样子。”

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