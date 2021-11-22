不愧是K-Contents…《地狱公使》一上线就成为世界第一. November. 22, 2021 07:18. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 上周末，全世界都打开了“地狱之门”（照片）。Netflix原创电视剧《地狱公使（hellbound）》仅公开一天就登上了世界第一的位置。与《鱿鱼游戏》公开6天才登上世界第一宝座相比，《地狱公使》登上第一宝座的速度大大加快。有评价认为，这是反映韩国电视剧成为世人信赖的内容物的成绩单。 21日，据在线视频服务（OTT）内容排名统计网站“Flix Patrol”透露，19日在190多个国家同时公开的《地狱公使》20日在韩国、新加坡、墨西哥、比利时、阿联酋等24个国家占据首位，登上了全球电视秀部门流媒体排行榜的第一位。此前的《鱿鱼游戏》在9月17日公开后，在同月23日登上了世界第一的位置。 《地狱公使》在法国、巴西、印度等国家位居第二，在美国、加拿大、德国等国家位居第三，因此，排名第一国家的数量迟早会大幅增加。《鱿鱼游戏》至今为止在94个国家排名第一，而《地狱公使》超越这一纪录只是时间问题。 执导《地狱公使》的延尚昊导演21日在接受《东亚日报》电话采访时表示：“韩国电视剧取得了很好的成果，因此觉得不能泼冷水，所以很担心”，“我当时就想‘如果拿不到第一名怎么办’，但第一天就拿了第一名，真是令人吃惊。” 从9月23日开始，除5日以外一直占据世界第一位的《鱿鱼游戏》因另一部韩剧的出现，被挤到了第二位。世界电视剧市场正在成为韩国电视剧之间竞争的“K内容物角逐场”。

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